Названы самые популярные страны среди туристов

Всемирная туристическая организация (UNWTO) составила список самых посещаемых стран в мире. Так, рейтинг возглавили Франция (93,2 млн туристов), Испания (82,8 млн), США (82,2 млн), Китай (62,9 млн) и Италия (62,1 млн).
Кроме того, эксперты назвали страны, в которых был замечен самый большой прирост туристического потока. Полный годовой отчет опубликован на официальном сайте UNWTO.
Италия
pexels.com
На первую строчку среди стран с приростом туристов попал Таджикистан. В 2018 году туристический поток в страну вырос на 190%. Также в лидерах оказались Эквадор (прирост составил 51%), Египет (36,8%), Тувалу (35,5%) и Уганда (31,9%).
Китай
pexels.com
Испания
pexels.com
США
pexels.com
Франция
pexels.com
Как ранее писал OBOZREVATEL, онлайн-сервис поиска авиабилетов и отелей Skyscanner составил рейтинг самых фотографируемых мест в мире. Для этого эксперты сервиса опросили тысячу путешественников. На первом месте оказался символ Франции и Парижа — Эйфелева башня.
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