Названы самые популярные курорты мира в 2021 году
Бали является самым популярным местом в мире по версии Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2021 года. В 2020-м остров был четвертым в рейтинге, а в этот раз даже обогнал Лондон.
Также в перечень вошло множество других известных курортов, которые являются самым развивающими направлениями по всему миру. Об этом стало известно на официальном сайте премии.
Кроме того, национальный парк Йоркшир-Дейлс (Северная Англия) был признан первым в Европе и 11-м лучшим в мире, а популярный Гранд-Титон в Америке занимает четвертое место.
Еще одно популярное место – это Сент-Айвс в Корнуолле, который занял пятое место в мировом рейтинге развивающихся направлений. Возглавляет список Карибский остров Мартиника, за ним следует Панама-Сити-Бич во Флориде и бразильский Armacao dos Buzios.
Кто еще попал в список самых популярных мест в мире по версии Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2021 года:
Бали
Лондон
Дубай
Рим
Париж
Ханой
Крит
Бангкок
Барселона
Стамбул
Хойан
Сием Рип
Марракеш
Пхукет
Нью-Дели
Канкун
Плая-дель-Кармен
Флоренция
Доминикана
Тенерифе
Лиссабон
Нью-Йорк
Эдинбург
Джайпур
Куско
Как сообщал OBOZREVATEL, пляж популярного курорта Кута на западе острова Бали после шторма в начале января завален мусором – прибрежная зона оказалась практически полностью покрыта пластиком.