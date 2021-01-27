Названы самые популярные курорты мира в 2021 году

Бали является самым популярным местом в мире по версии Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2021 года. В 2020-м остров был четвертым в рейтинге, а в этот раз даже обогнал Лондон.

Также в перечень вошло множество других известных курортов, которые являются самым развивающими направлениями по всему миру. Об этом стало известно на официальном сайте премии.

Кроме того, национальный парк Йоркшир-Дейлс (Северная Англия) был признан первым в Европе и 11-м лучшим в мире, а популярный Гранд-Титон в Америке занимает четвертое место.

Еще одно популярное место – это Сент-Айвс в Корнуолле, который занял пятое место в мировом рейтинге развивающихся направлений. Возглавляет список Карибский остров Мартиника, за ним следует Панама-Сити-Бич во Флориде и бразильский Armacao dos Buzios.

Кто еще попал в список самых популярных мест в мире по версии Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2021 года:

Бали Лондон Дубай Рим Париж Ханой Крит Бангкок Барселона Стамбул Хойан Сием Рип Марракеш Пхукет Нью-Дели Канкун Плая-дель-Кармен Флоренция Доминикана Тенерифе Лиссабон Нью-Йорк Эдинбург Джайпур Куско

Как сообщал OBOZREVATEL, пляж популярного курорта Кута на западе острова Бали после шторма в начале января завален мусором – прибрежная зона оказалась практически полностью покрыта пластиком.