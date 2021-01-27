Названы самые популярные курорты мира в 2021 году

София Ковнир
София Ковнир
Новости
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Названы самые популярные курорты мира в 2021 году

Бали является самым популярным местом в мире по версии Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2021 года. В 2020-м остров был четвертым в рейтинге, а в этот раз даже обогнал Лондон.

Также в перечень вошло множество других известных курортов, которые являются самым развивающими направлениями по всему миру. Об этом стало известно на официальном сайте премии.

Кроме того, национальный парк Йоркшир-Дейлс (Северная Англия) был признан первым в Европе и 11-м лучшим в мире, а популярный Гранд-Титон в Америке занимает четвертое место.

Еще одно популярное место – это Сент-Айвс в Корнуолле, который занял пятое место в мировом рейтинге развивающихся направлений. Возглавляет список Карибский остров Мартиника, за ним следует Панама-Сити-Бич во Флориде и бразильский Armacao dos Buzios.

Сент-Айвс в Корнуолле

Кто еще попал в список самых популярных мест в мире по версии Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2021 года:

  1. Бали

  2. Лондон

  3. Дубай

  4. Рим

  5. Париж

  6. Ханой

  7. Крит

  8. Бангкок

  9. Барселона

  10. Стамбул

  11. Хойан

  12. Сием Рип

  13. Марракеш

  14. Пхукет

  15. Нью-Дели

  16. Канкун

  17. Плая-дель-Кармен

  18. Флоренция

  19. Доминикана

  20. Тенерифе

  21. Лиссабон

  22. Нью-Йорк

  23. Эдинбург

  24. Джайпур

  25. Куско

Место для отдыха Барселона

Как сообщал OBOZREVATEL, пляж популярного курорта Кута на западе острова Бали после шторма в начале января завален мусором – прибрежная зона оказалась практически полностью покрыта пластиком.

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