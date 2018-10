Названы самые популярные города среди туристов

Составлен рейтинг 10 лучших городов для туризма. На первом месте оказался Бангкок, а вторую позицию занял Лондон.

Рейтинг составил "Global Destination Index". По их данным - эти направления вызывали наибольший интерес иностранных туристов.

Топ-10 самых популярных стран выглядит так: Бангкок, Таиланд, Лондон, Великобритания, Париж, Франция, Дубай, ОАЭ, Сингапур, Нью-Йорк, США, Куала-Лумпур, Малайзия, Стамбул, Турция, Токио, Япония, Анталия, Турция.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Шри Ланка возглавила список лучших стран для путешествий в 2019 году. В ежегодном путеводителе Best in Travel 2019 она опередила Германию, которая оказалась на втором месте. Среди must-visit стран в путеводителе Best in Travel Awards также есть Зимбабве и Панама.