Названы самые популярные для фото места в мире

Онлайн-сервис поиска авиабилетов и отелей Skyscanner составил рейтинг самых фотографируемых мест в мире. Для этого эксперты сервиса опросили тысячу путешественников.

На первом месте оказался символ Франции и Парижа — Эйфелева башня, пишет "Lenta".

Эйфелева башня pexels.com

Второе место заняла Каппадокия — скалистая местность в Турции, где проходит фестиваль воздушных шаров. Третье - римский Колизей.

Колизей pexels.com

Каппадокия GetYourGuide

Кроме того, в список десяти самых фотографируемых достопримечательностей вошли Таймс-сквер в Нью-Йорке, парк Гуэль в Барселоне, Бурдж-Халифа в Дубае, бухта Халонг во Вьетнаме и Тауэрский мост в Лондоне.

Тауэрский мост в Лондоне pexels.com

Бурдж-Халифа в Дубае pexels.com

Парк Гуэль в Барселоне Barcelona Card

Таймс-сквер в Нью-Йорке pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые дорогие города мира по стоимости базовых товаров и услуг. Первое место в рейтинге заняли сразу три города – Париж, Гонконг и Сингапур.

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