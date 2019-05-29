Названы самые популярные для фото места в мире

Онлайн-сервис поиска авиабилетов и отелей Skyscanner составил рейтинг самых фотографируемых мест в мире. Для этого эксперты сервиса опросили тысячу путешественников.
На первом месте оказался символ Франции и Парижа — Эйфелева башня, пишет "Lenta".
Эйфелева башня
pexels.com
Второе место заняла Каппадокия — скалистая местность в Турции, где проходит фестиваль воздушных шаров. Третье - римский Колизей.
Колизей
pexels.com
Каппадокия
GetYourGuide
Кроме того, в список десяти самых фотографируемых достопримечательностей вошли Таймс-сквер в Нью-Йорке, парк Гуэль в Барселоне, Бурдж-Халифа в Дубае, бухта Халонг во Вьетнаме и Тауэрский мост в Лондоне.
Тауэрский мост в Лондоне
pexels.com
Бурдж-Халифа в Дубае
pexels.com
Парк Гуэль в Барселоне
Barcelona Card
Таймс-сквер в Нью-Йорке
pexels.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые дорогие города мира по стоимости базовых товаров и услуг. Первое место в рейтинге заняли сразу три города – Париж, Гонконг и Сингапур.
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