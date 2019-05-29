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Названы самые популярные для фото места в мире

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Онлайн-сервис поиска авиабилетов и отелей Skyscanner составил рейтинг самых фотографируемых мест в мире. Для этого эксперты сервиса опросили тысячу путешественников.

На первом месте оказался символ Франции и Парижа — Эйфелева башня, пишет "Lenta".

Эйфелева башня

Эйфелева башня

pexels.com

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Второе место заняла Каппадокия — скалистая местность в Турции, где проходит фестиваль воздушных шаров. Третье - римский Колизей.

Колизей

Колизей

pexels.com

Каппадокия

Каппадокия

GetYourGuide

Кроме того, в список десяти самых фотографируемых достопримечательностей вошли Таймс-сквер в Нью-Йорке, парк Гуэль в Барселоне, Бурдж-Халифа в Дубае, бухта Халонг во Вьетнаме и Тауэрский мост в Лондоне.

Тауэрский мост в Лондоне

Тауэрский мост в Лондоне

pexels.com

Бурдж-Халифа в Дубае

Бурдж-Халифа в Дубае

pexels.com

Парк Гуэль в Барселоне

Парк Гуэль в Барселоне

Barcelona Card

Таймс-сквер в Нью-Йорке

Таймс-сквер в Нью-Йорке

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые дорогие города мира по стоимости базовых товаров и услуг. Первое место в рейтинге заняли сразу три города – Париж, Гонконг и Сингапур.

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