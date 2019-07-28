Названы самые опасные страны для отдыха с детьми

Исследователи СК "Альфа Страхование" рассказали, какие страны являются опасными для отдыха с детьми.

Так, антирейтинг возглавили Болгария, Турция и Испания. По словам специалистов, в этих странах юные туристы наиболее часто болеют, сообщает "РЕН ТВ".

Отмечается, что в Болгарии чаще всего недомоганиям подвергались дети от 8 до 17 лет (29,55% обращений). В Турции страдали малыши до 3 лет (10,08%). В Испании проблемы со здоровьем отмечались у юных туристов возраста от 3 до 7 лет (9,73%).

Фото: teleprogramma.pro

Также в десятку стран, отдых в которых был омрачен болезнью ребенка, вошли Греция (5,3%), Черногория (3,22%), ОАЭ (2,68%), Италия (2,42%) и Германия (1,99%).

Наиболее безопасными для детского отдыха странами оказались Грузия, Индонезия, Израиль, Австрия и Франция.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шри-Ланка возглавила список лучших стран для путешествий в 2019 году. В ежегодном путеводителе Best in Travel-2019 она опередила Германию, которая оказалась на втором месте.

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