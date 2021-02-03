Самые красивые стюардессы мира показали себя в Instagram

Работа стюардессы – не самая легкая, но при этом очень интересная и захватывающая. Чтобы получить такую должность, необходимо иметь хорошую речь, дикцию, и главное – уметь коммуницировать с людьми.

Кроме того, на борту самолета часто можно встретить необычайно красивых стюардесс. Поэтому OBOZREVATEL собрал подборку самых милых и ярких бортпроводниц со всего мира.

Габриэлла Аврамова – бортпроводница-супервайзер. Кроме работы в жизни молодой женщины есть муж и маленькая дочь, которым она посвящает все свое свободное время.

Стюардесса Ребекка любит не только свою работу, но и хороший отдых. Девушка активно делится в своих социальных сетях снимками как с борта самолета, так и с пляжей и различных заведений.

Оана кроме работы старается следить за своим здоровьем. Она активно занимается спортом и показывает в соцсети снимки утонченной фигуры.

Бортпроводница Жасмин имеет пышные формы и тоненькую талию, поэтому кроме самолетов она публикует в сети себя во всей красоте.

Стюардесса Анна родом из Великобритании. Судя по ее соцсети, девушка обожает свою работу, рок-н-ролл и искусство.

А эта бортпроводница любит не только путешествовать, но и фотографировать. У нее даже есть личный блог и сайт, на которых она предлагает свои фотоуслуги.

Стюардесса Даниэлла любит позировать на фото в своей рабочей форме, при этом показывая роскошные светлые волосы и фигуру.

А эта юная бортпроводница активно делится с подписчиками в сети снимками, на которых показывает, как любит свою работу, путешествовать и отдыхать за границей.

Стюардесса Данни не только путешествует, но и следит за модными тенденциями. Так, она предпочитает делать фото в трендовых нарядах, а затем выставляет их в сети.

Стюардесса Шарми имеет пышные формы, которыми хвастается, позируя в рабочем костюме. Кроме того, девушка любит животных и путешествовать.

Как рассказывал OBOZREVATEL, Бали является самым популярным местом в мире по версии Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2021 года. В 2020-м остров был четвертым в рейтинге, а в этот раз даже обогнал Лондон.