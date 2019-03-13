Названы самые дешевые для путешествий города Европы

Вильнюс возглавил рейтинг самых доступных для посещения городов Европы. Так, 2 дня в столице Литвы могут обойтись в 194$. Проживание в этом городе также было признано одним из самых дешевых - 46$ в сутки.

В рейтинге сравнили средние цены, которые туристу придется заплатить за 12 основных составляющих отдыха в 48 европейских городах. Пункты включают напитки, ужин на двоих с вином, номер на две ночи для двух взрослых в трехзвездочном отеле, тур по достопримечательностям и городской транспорт, пишет City Costs Barometer.

Вильнюс

На втором месте оказался Белград – здесь за аналогичный набор услуг придется заплатить 226$.

Белград

Варшава оказалась третьим самым дешевым городом Европы.

Варшава

Самым дорогим из исследуемых городов стал Рейкьявик, стоимость отдыха тут оценили 609$. Ужин с вином в столице Исландии обойдется в 163$.

Рейкьявик

Как ранее писал OBOZREVATEL, онлайн-сервис Stasher опубликовал рейтинг лучших достопримечательностей. В десятку наилучших вошли культурные памятки в разных странах Европы, а также в Азии и Америке.

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