Названы самые безопасные страны для туризма в 2019 году

В 2019 году самой безопасной страной для путешествий будет Сингапур.

Об этом говорится в отчете онлайн-сервиса Wegoplace Solo Travel Safety Report 2019, в котором дается перечень государств, в которые можно без задней мысли отправиться без сопровождения.

В опросе участвовали жители 142 стран. У респондентов спрашивали, как они себя чувствуют при прогулках по ночным городам, а также доверяют ли они полиции и подвергались ли нападениям.

Сингапур

В рейтинге топ-10 самых безопасных стран, по версии онлайн-сервиса оказались: Сингапур (97 единиц), Норвегия, Исландия и Финляндия (по 93).

Рейтинг безопасности в размере 91 также был у Узбекистана, Гонконга и Швейцарии. Канада (90 единиц), Индонезия (89 единиц), Дания (88 единиц).

В описании также уточняется, что Сингапур является одним из самых чистых и приятных мест для посещений. Искатели отдыха столкнутся там с тропическим климатам, современными атрибутами, барами на крышах небоскребов, ботаническими садами и 5-звездочными отелями.

Уточняется, что 94% жителей Сингапура чувствуют себя в безопасности, гуляя по ночам в одиночестве. Насильственных преступлений против туристов почти не существует. Независимо от пола, вы можете путешествовать в любую часть города-государства в любое время года. Около 450,00 британских туристов посещают Сингапур ежегодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская компания Trailfinders определила три самых перспективных туристических направления наступившего 2019 года.

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