Названы места Европы, которые не могут произнести туристы

Эксперты назвали Европейские места, которые сложнее всего выговорить туристам. Так, первое лидерами в списке стали улица Kantstraße (Кантштрассе) в Берлине, римский район Trastevere (Трастевере) и остров Djurgården (Юргорден) в Стокгольме.

Названия определили по результатам опроса 400 работников отелей, пишет Life.ru.

Трастевере Port Mobility

Также работники отелей признались, что сложности возникают при произношении названия дублинского пригорода Dún Laoghaire (Дан-Лири), амстердамского Oostelijke Eilanden (Остелике Эйланден), парижской улицы Rue de Rochechouart (Рю де Рошюшва), а также Montjuïc (Монжуик) — горы, расположенной в столице Каталонии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, журнал Global Finance представил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год, присудив первую позицию Исландии. Украина заняла в нем 116 место из 128-ми.

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