Названы лучшие страны для путешествий в одиночестве

Одним из самых лучших направлений для туристов, путешествующих в одиночестве, является Хорватия.

Соответствующий список опубликовал портал HypeBae.

pexels.com

Хорватия идеальна для прогулок по паркам, осмотра городских достопримечательностей и виноделен, а в Дубровнике есть возможность посетить места съемок сериала "Игра престолов".

pexels.com

Также одиноким туристам следует посетить Перу и побывать на территории древнего города инков Мачу-Пикчу.

pexels.com

Не менее подходящим для одиноких путешественников местом сочли Бали, Южную Корею, Нью-Йорк, Швейцарию и посетить карнавал в городе Новый Орлеан американского штата Луизиана.

Как ранее писал OBOZREVATEL, международные эксперты организации International SOS составили "Карту туристических рисков", на которой отмечены самые небезопасные для отдыха страны в 2020 году.

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