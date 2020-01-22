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22 января • обновлено в 13:28
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Названы лучшие страны для путешествий в одиночестве

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Одним из самых лучших направлений для туристов, путешествующих в одиночестве, является Хорватия.

Соответствующий список опубликовал портал HypeBae.

Названы лучшие страны для путешествий в одиночестве

pexels.com

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Хорватия идеальна для прогулок по паркам, осмотра городских достопримечательностей и виноделен, а в Дубровнике есть возможность посетить места съемок сериала "Игра престолов".

Названы лучшие страны для путешествий в одиночестве

pexels.com

Также одиноким туристам следует посетить Перу и побывать на территории древнего города инков Мачу-Пикчу.

Названы лучшие страны для путешествий в одиночестве

pexels.com

Не менее подходящим для одиноких путешественников местом сочли Бали, Южную Корею, Нью-Йорк, Швейцарию и посетить карнавал в городе Новый Орлеан американского штата Луизиана.

Как ранее писал OBOZREVATEL, международные эксперты организации International SOS составили "Карту туристических рисков", на которой отмечены самые небезопасные для отдыха страны в 2020 году.

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Автор
Мария Дидык
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