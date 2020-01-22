Названы лучшие страны для путешествий в одиночестве

Одним из самых лучших направлений для туристов, путешествующих в одиночестве, является Хорватия.
Соответствующий список опубликовал портал HypeBae.
pexels.com
Хорватия идеальна для прогулок по паркам, осмотра городских достопримечательностей и виноделен, а в Дубровнике есть возможность посетить места съемок сериала "Игра престолов".
pexels.com
Также одиноким туристам следует посетить Перу и побывать на территории древнего города инков Мачу-Пикчу.
pexels.com
Не менее подходящим для одиноких путешественников местом сочли Бали, Южную Корею, Нью-Йорк, Швейцарию и посетить карнавал в городе Новый Орлеан американского штата Луизиана.
Как ранее писал OBOZREVATEL, международные эксперты организации International SOS составили "Карту туристических рисков", на которой отмечены самые небезопасные для отдыха страны в 2020 году.
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