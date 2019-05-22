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Названы лучшие места для путешествий по Европе в 2019 году

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Эксперты австралийского издания Lonely Planet рассказали о лучших направлениях для путешествий по Европе в 2019 году.

Первое место заняла самая высокая часть горной системы Карпат — Высокие Татры.

Высокие Татры

Высокие Татры

InfoGlobe.CZ

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На второй позиции оказалась столица Испании — Мадрид. Как считают эксперты, инфраструктура города становится все лучше из года в год: много пешеходных и велосипедных дорожек, а ночная жизнь признана одной из самых насыщенных в Европе.

Мадрид

Мадрид

Тонкости туризма

После Мадрида в рейтинге значится новый туристический маршрут по северу Исландии — Арктический прибрежный путь. Он включает в себя 900 км дорог, 21 деревню и трансфер на лодке до четырех островов.

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Также в десятку лучших мест Европы в 2019 году вошли: историческая область Герцеговина на юге Боснии и Герцеговины, портовый город Бари в Италии, Шетландские острова в Шотландии, французский город Лион, государство Лихтенштейн, город Веве в Швейцарии и хорватский полуостров Истрия.

Лион

Лион

В Париж

Шетландские острова

Шетландские острова

Тонкости туризма

Бари

Бари

Tripzaza

Герцеговина

Герцеговина

Тонкости туризма

Как ранее писал OBOZREVATEL, журналисты выбрали лучшие номера в отелях по всему миру за 2019 год. Первое место занял номер в гостинице 45 Park Lane, которая располагается в лондонском квартале Мейфэр. Вторым в списке стал швейцарский отель The Alpina Gstaad, неподалеку от альпийской деревни Гштад.

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