Названы лучшие маршруты для путешествий в 2019 году

Туристический портал TripAdvisor составил рейтинг лучших маршрутов для путешествий в 2019 году.

По данным Daily Mail, список возглавил Ватикан в Риме, куда тур на осмотр Сикстинской капеллы, базилику Святого Петра и однодневная поездка в Тоскану стоит $101.

Ватикан, Рим pixabay

Также отдельно перечислили популярные туристические маршруты Великобритании: тур по пабам Лондона за $31 и двухдневный тур по магазинам сладостей Mayfair – $63. В целом, британская столица может похвастаться пятью из десяти лучших маршрутов в Великобритании.

Тур по барам в Великобритании

Также была отмечена пешеходная экскурсия "Гарри Поттер" за 16 фунтов стерлингов и высокоскоростной круиз по Темзе 43 фунта. А за пределами Лондона популярна экскурсия в Белфаст.

Пешая экскурсия "Гарри Поттер" getyourguide

Топ-10 популярных туристических маршрутов по версии TripAdvisor.

Ватикан – Сикстинская капелла и тур по базилике Святого Петра – Рим, Италия. Чикагский архитектурный речной круиз – Иллинойс, США. Тоскана – Флоренция, Италия. Рейкьявик, Исландия – ныряние с аквалангом между тектоническими плитами. Лас-Вегас, США – Red Rock Canyon Electric Bike Tour. Поездка по пустынному ландшафту стоит $120. Париж, Франция – частный тур в старинной коляске. Амстердам – туры по каналам. Стоимость за один час – $17 Убуд, Индонезия – Best of Ubud Tour. Покататься в джунглях и освежиться можно за $50. Сиань, Китай – вечерний гастрономический тур – $65. Водопад Окер, Новая Зеландия – река Кайтуна, рафтинг $55.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был составлен рейтинг лучших маршрутов в мире для путешествий на машине.

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