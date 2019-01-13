Названы лучшие города для здорового отдыха

Эксперты назвали лучшие города для здорового отдыха. Первое место заняла столица Франции - Париж. Всего авторы исследования выбрали 100 городов и попытались вычислить, в каком из них туристы могут отдохнуть с максимальной пользой для здоровья.

Эксперты проанализировали количество местных парков, спортивных залов, спа-салонов, студий йоги и пилатеса, магазинов здоровой пищи и вегетарианских ресторанов, а также количество солнечных часов и стоимость ночлега, пишет "Оtpusk.com".

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В Париже есть более 894 спа-центров, разбросанных по всему городу. Тут расположено более 1 305 ресторанов с веганским меню и более 150 магазинов здоровой пищи.

Второе место занял тайский город Чиангмай, в котором насчитывается в среднем семь спа-центров на квадратный километр и 307 ресторанов для вегетарианцев.

pexels.com

На третьем месте оказался город Барселона. Тут для жителей и гостей открыты 350 ресторанов, 510 спа-салонов и 32 студии йоги и пилатеса.

pexels.com

В топ-10 городов, времяпрепровождение в которых может быть максимально полезным для здоровья, вошли Паттайя в Таиланде, Ванкувер, Майами, Сан-Франциско, Лиссабон, Денпансар в Индонезии и Буэнос-Айрес в Аргентине.

Как ранее писал OBOZREVATEL, изменения климата на планете представляют угрозу наиболее ценным объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Так, многие культовые туристические места могут исчезнуть из-за глобального потепления.

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