Названы лучшие дешевые авиакомпании мира

Малазийский лоукостер AirAsia возглавил рейтинг лучших бюджетных авиакомпаний 2019 года по версии британской маркетинговой компании Skytrax.

Результаты конкурса опубликованы на официальном сайте компании. На втором месте оказался британский перевозчик EasyJet, а третью позицию заняла норвежская авиалиния Norwegian.

pexels.com

Также в рейтинг топ-10 лучших бюджетных авиалиний вошли американская Southwest Airlines, AirAsiaX, австралийская Jetstar Airways, канадская WestJet, индийская Indigo, ирландская Ryanair и немецкая Eurowings.

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная лоукост-авиакомпания Ryanair запустила полеты с нового украинского города. Так, в понедельник, 17 июня, она открыла рейс из Харькова в польский Краков.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!