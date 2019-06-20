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Названы лучшие дешевые авиакомпании мира

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Малазийский лоукостер AirAsia возглавил рейтинг лучших бюджетных авиакомпаний 2019 года по версии британской маркетинговой компании Skytrax.

Результаты конкурса опубликованы на официальном сайте компании. На втором месте оказался британский перевозчик EasyJet, а третью позицию заняла норвежская авиалиния Norwegian.

Названы лучшие дешевые авиакомпании мира

pexels.com

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Также в рейтинг топ-10 лучших бюджетных авиалиний вошли американская Southwest Airlines, AirAsiaX, австралийская Jetstar Airways, канадская WestJet, индийская Indigo, ирландская Ryanair и немецкая Eurowings.

Названы лучшие дешевые авиакомпании мира

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная лоукост-авиакомпания Ryanair запустила полеты с нового украинского города. Так, в понедельник, 17 июня, она открыла рейс из Харькова в польский Краков.

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