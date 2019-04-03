Названы лучшие авиакомпании мира: топ-5 лидеров

Эксперты назвали лучшие авиакомпании мира. Лидером рейтинга признана сингапурская авиакомпания Singapore Airlines.

На второй строчке рейтинга — Qatar Airways. В пятерку лучших вошли EVA Air, Emirates и Japan Airlines. Полный список опубликован на сайте агрегатора TripAdvisor.

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Также Emirates отмечены за лучший салон первого класса. Лучший бизнес-класс — у Qatar Airways. В категории лучший премиальный экономический класс отмечена авиакомпания Air New Zealand, а награду за лучший бизнес-класс получила тоже Singapore Airlines. Лучшей из европейских компаний стала Virgin Atlantic, лучшей компанией-лоукостером — Jet2.com.

Как ранее писал OBOZREVATEL, онлайн-сервис поиска авиабилетов Netflights составил рейтинг самых "полезных для здоровья пассажиров" аэропортов. Для этого эксперты изучили 25 аэропортов и сравнили наличие в них спа, тренажерных залов, помещений для медитации, студий для занятия йогой, зон отдыха, патио, комнат для молитв и беговых дорожек.

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