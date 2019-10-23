Названы бюджетные и красивые места для путешествий в Европе

Составлен рейтинг из восьми самых бюджетных направлений для путешествий по Европе, которыми часто пользуются туристы.

Соответствующий список с описаниями главных достопримечательностей составил портал Kiwi.com, уточнив стоимость перелета в одну сторону.

Город Палермо (Италия) расположился на первом месте, со стоимостью дороги 665 грн. Многие здания в центре города датируются IX веком. Этот город представляет собой смесь византийской, североафриканской и европейской культур, с хаотическими уличными рынками, величественными церквями в стиле барокко.

Палермо (Италия) pixabay

Пафос (Кипр) – на втором месте. Цена билета – 858 грн. Поселения в этом месте жили еще во времена неолита. Сейчас Пафос – это современный город с гаванью и древними руинами гробниц, крепостями, театрами и виллами. Туристы имеют возможность отправиться в поход по горам, посетив скрытые от посторонних глаз храмы.

Пафос (Кипр) pixabay

Драва Марибор (Словения) – третье место. Цена до 1000 грн. Центр города представляет собой величественные здания XV века. Это место славится Музеем Старой Виноградной Лозы, который туристы посещают для дегустации вин. В городе также есть несколько хороших пивоваренных заводов, а на улице Постна – несколько баров. Также можно посетить салон прикладного искусства, который раньше был обанкротившимся казино.

Драва Марибор pixabay

Сараево (Босния и Герцеговина) – четвертое место. Цена перелета – 941 грн. Этот город сочетает в себе странную смесь османского, славянского и австро-венгерского стилей, с милыми и уютными кафе и интересными музеями. Одно из самых интересных мест – туннельный музей.

Сараево (Босния и Герцеговина) pixabay

Вроцлав (Польша) – пятое место. Цена билета – 360 грн. Этот город стал популярным благодаря дополнительным рейсам из Лондона, Парижа, Рима и Мадрида. Площадь Рынок может соперничать с любой другой в стране, сочетая патрицианские таунхаусы и готическую старую ратушу в центре с астрономическими часами.

Вроцлав (Польша) pixabay

Жирона (Испания) – шестое место. Цена билета – 830 грн. Расположен примерно в часе езды на автобусе от Барселоны, построен на слиянии четырех рек. Туристы могут посетить ряд старых церквей, старое еврейское гетто El Call.

Жирона (Испания) pixabay

Лейпциг (Германия) – седьмое место. Стоимость перелета – 1882 грн. Сейчас это место переживает настоящий бум среди туристов. Город даже прозвали Новым Берлином, так как молодые предприниматели постоянно перебираются сюда.

Лейпциг (Германия) pixabay

Вильнюс (Литва) – восьмое место. Цена – 830 грн. Старый город является объектом всемирного наследия, бывшая штаб-квартира КГБ была превращена в музей, а Кафедральная площадь представляет собой красивое сооружение. Замок Гедиминаса на небольшом холме над Старым городом – очень популярен среди туристов.

Вильнюс (Литва) pixabay

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