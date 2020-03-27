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28 марта • обновлено в 00:29
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Названа вещь, которую обязательно нужно дезинфицировать в поездке

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Одной из главных вещей, требующих обязательной дезинфекции в путешествии во время пандемии коронавируса, является паспорт.

Об этом рассказала доцент кафедры микробиологии и иммунологии Джорджтаунского университета Эрин Соррелл, пишет Express.

Названа вещь, которую обязательно нужно дезинфицировать в поездке

По ее словам, коронавирус способен сохраняться на различных поверхностях, в особенности на непористых, таких как пластик, в течение трех дней. Специалист посоветовала в поездках регулярно обрабатывать паспорт, даже если его обложка сделана из другого материала.

"Использование дезинфицирующего средства, содержащего более 60 процентов спирта, является хорошим методом", — сказала Соррелл.
Названа вещь, которую обязательно нужно дезинфицировать в поездке

Как ранее писал OBOZREVATEL, составлен список вещей, необходимых в путешествии во время пандемии коронавируса. Так, в первую очередь нужно запастись жидким антибактериальным средством для рук с содержанием спирта.

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Автор
Мария Дидык
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