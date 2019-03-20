Названа самая счастливая страна в мире: где в этом рейтинге Украина

Финляндия возглавила рейтинг стран, жители которой являются самыми счастливыми.

Согласно результатам исследования World Happiness Report 2018, из 156 оцененных стран Украина заняла 138 место.

Финляндия Фото: smithsonianmag.com

Тройку лидеров в списке самых счастливых стран составили Финляндия, Норвегия и Дания. В десятку также вошли Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Германия в рейтинге заняла 15-е место, США - 18-е, Чехия - 21-е, Испания - 36-е, Польша - 42-е, Россия - 59-е, Украина - 138-е, обойдя Анголу, Афганистан, Ливию, Сирию. Наибольшее падение в рейтинге счастья показала Венесуэла: с 2017 года она опустилась с 82-го места на 102-е.

Тройку последних мест разделили Южный Судан (Северная Африка), Центральноафриканская Республика и Бурунди (Восточная Африка).

Согласно приведенной информации, уровень счастья определялся по нескольким показателям: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода жизненного выбора, щедрость и доверие.

Как писал ранее OBOZREVATEL, столица Украины возглавила рейтинг самых бюджетных европейских городов для туристов.

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