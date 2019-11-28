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29 ноября • обновлено в 11:08
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Названа самая надежная авиакомпания в мире

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Авиакомпания Air New Zealand названа самым надежным перевозчиком в мире.

Эксперты оценивали авиакомпании по 12 ключевым критериям, включая возраст самолетов, эксплуатационную безопасность, отзывы пассажиров, мотивацию персонала, уровень инвестиций и так далее. Об этом сообщает AirlineRatings.

Названа самая надежная авиакомпания в мире

Air New Zealand

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Главный редактор AirlineRatings Джеффри Томас отметил, что Air New Zealand заняла лидирующую позицию, благодаря высоким показателям по большинству критериев, и назвал управленческую команду авиакомпании одной из лучших в авиационной отрасли.

Названа самая надежная авиакомпания в мире

Air New Zealand

Кроме того, Air New Zealand оказалась победителем в номинации "лучший премиум эконом-класс", а перевозчиком с лучшим первым классом признали Singapore Airlines.

Названа самая надежная авиакомпания в мире

Singapore Airlines

Лидером в номинации самый удобный бизнес-класс стал Qatar Airways.

Названа самая надежная авиакомпания в мире

Qatar Airways

Как ранее писал OBOZREVATEL, директор популярного лоукостера Wizz Air Джозеф Варади призвал авиакомпании отказаться от бизнес-класса на рейсах до пяти часов. По его словам, это станет одним из шагов в борьбе с изменениями климата.

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Автор
Мария Дидык
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