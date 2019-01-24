Названа самая хорошая страна в мире: где в этом рейтинге Украина

Финляндия возглавила рейтинг "хороших стран" мира The Good Country Index. В него вошли 153 страны, которые оценивались по более чем 30 самым важным для жизни показателям.

Страна-лидер обошла Ирландию, Швецию, Германию и Данию - они также оказались в первой пятерке. В десятку лучших вошли Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада. Украина в этом списке заняла 75 место, последнюю строчку занял Ирак.

Финляндия Фото: md-eksperiment.org

Рейтинг стран рассчитывался более чем по 30 параметрам, разделенным на семь категорий и рассчитанным на основе данных международных организаций — от Организации Объединенных Наций до Международного валютного фонда: наука и технологии, культура, климат и среда, медицина, образование и другим.

Как отметили авторы рейтинга в его описании - идея проста: "измерить, насколько каждая страна на планете способствует общему благу человечества относительно ее размера, а также показать наглядно, приносит ли страна пользу человечеству, является бременем для планеты или чем-то между.

Так, согласно источнику, Финляндия за последние несколько лет поднялась с четвертого места на первое. Лучшей позиции страна достигла в категории "Достаток и равноправие" (2 место), худшая во "Всеобщем мире и безопасности" (51 место). Финляндия занимает верхние позиции по показателям индекса цитирования научных статей, числу патентов, свободе передвижения и прессы, кибербезопасности, свободной торговле, вопросам беженцев и другим пунктам.

"Это результат целенаправленной работы, и я наблюдаю ее результаты практически постоянно", - ответил на это глава финского МИД Тимо Сойни.

Украина заняла в рейтинге 75 место, по соседству - Панама (73), Сенегал (74), Марокко (76) и Того (77) - государства в Южной, Северной и Западной Африке.

30 место досталось Польше, 32 - Чехии, 38 - Венгрии, 40 - США, 41- России, 52 - Израилю. Финальную тройку рейтинга составили Йемен (151 место), Ливия (152) и Ирак (153).

Читайте также на OBOZREVATEL о топ-5 блогерах, которые заставят вас отправиться в путешествие.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!