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3 января • обновлено в 10:46
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Названа самая безопасная авиакомпания в мире

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Австралийская авиакомпания Qantas стала самой безопасной в мире в наступившем 2020 году, согласно рейтингу экспертов.

При составлении рейтинга специалисты учитывали такие критерии, как статистика аварий и серьезных инцидентов, проверки со стороны надзорных органов, прибыльность, разработки в области безопасности полетов, а также возраст самолетов, пишет AirlineRatings.

Названа самая безопасная авиакомпания в мире
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Второе место занял новозеландский перевозчик Air New Zealand, а третье — тайваньский EVA Air. Пятерку самых надежных авиакомпаний замкнули Etihad и Qatar Airways.

Среди самых безопасных бюджетных перевозчиков оказались Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая стюардесса британской авиакомпании Virgin Airlines Мэнди Смит откровенно рассказала о сексе своих коллег на борту самолета. Девушка рассказала, что секс в самолете во время перелета — не редкость для многих членов экипажа.

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Автор
Мария Дидык
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