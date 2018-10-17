Названа лучшая одежда для авиаперелетов

Эксперты назвали самую удобную одежду для путешествий на воздушном транспорте.

Как пишет Buzzfeed, рекомендуется надеть реглан и мягкие спортивные штаны. Такая "домашняя" одежда не доставляет дискомфорта в сидячем положении. Перелет облегчит и бесшовное нижнее белье, которое практически не ощущается на коже.

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Эксперты предлагают выбрать обувь без шнурков: ее можно будет снимать и надевать, не нагибаясь под впереди стоящее кресло.

Также следует взять с собой на борт шерстяные носки на случай низких температур, и компрессионные носки для снижения давления крови на вены.

Личные вещи лучше всего положить в рюкзак среднего размера. Еще следует взять с собой теплый шарф-одеяло.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в международном аэропорту Newark Liberty (США) приземлился пассажирский самолет компании Singapore Airlines, который совершил почти 18-часовой беспосадочный перелет из Сингапура в Нью-Йорк.