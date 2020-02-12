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12 февраля • обновлено в 16:11
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Не скручивать и не складывать: назван способ, как уместить все необходимые вещи в ручную кладь

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Опытная туристка назвала простой способ, как уместить все необходимые вещи в сумку размером с ручную кладь для авиаперелета.

Так, своим лайфхаком она поделилась в посте на портале Reddit. Отметим, что секрет заключается в том, что все вещи нужно размещать перпендикулярно друг другу.

Не скручивать и не складывать: назван способ, как уместить все необходимые вещи в ручную кладь

Фото: informburo.kz

"Я перестала скручивать и складывать вещи, поскольку так они мнутся и не вмещаются в чемодан. Кладу первый предмет одежды на кровать или пол, а затем накрываю его следующей вещью, которая повернута к нему под углом 90 градусов. Потом я продолжаю наслаивать одежду таким же образом", – рассказала путешественница.

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Девушка добавила, что в конце кладет на стопку одежды в самый центр носки и белье, а затем складывает углы лежащих под ними вещей и закрывает в таком виде чемодан.

Не скручивать и не складывать: назван способ, как уместить все необходимые вещи в ручную кладь

Фото: top-shop.ee

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее турист Райан Сентелль Стейт нашел способ получить бесплатный номер в отеле.

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Автор
Кристина Долматова
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