Не скручивать и не складывать: назван способ, как уместить все необходимые вещи в ручную кладь

Опытная туристка назвала простой способ, как уместить все необходимые вещи в сумку размером с ручную кладь для авиаперелета.

Так, своим лайфхаком она поделилась в посте на портале Reddit. Отметим, что секрет заключается в том, что все вещи нужно размещать перпендикулярно друг другу.

Фото: informburo.kz

"Я перестала скручивать и складывать вещи, поскольку так они мнутся и не вмещаются в чемодан. Кладу первый предмет одежды на кровать или пол, а затем накрываю его следующей вещью, которая повернута к нему под углом 90 градусов. Потом я продолжаю наслаивать одежду таким же образом", – рассказала путешественница.

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Девушка добавила, что в конце кладет на стопку одежды в самый центр носки и белье, а затем складывает углы лежащих под ними вещей и закрывает в таком виде чемодан.

Фото: top-shop.ee

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