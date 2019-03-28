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Назван самый популярный авиамаршрут в мире

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Британский онлайн-сервис авиационной статистики OAG составил список самых загруженных и популярных авиамаршрутов 2019 года.

Полный список был опубликован на официальном сайте сервиса. Так, на первом месте оказался рейс Куала-Лумпур — Сингапур. В течение года по этому маршруту совершается около 30 тысяч перелетов, а в день — 82 перелета.

Назван самый популярный авиамаршрут в мире

Фото: businesstraveller.com

На втором месте оказался маршрут Гонконг — Тайбэй (28,5 тысячи рейсов в день), а на третьем — Сингапур — Джакарта (27 тысяч рейсов в год).

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Также в топ-10 вошли рейсы Джакарта — Куала-Лумпур, Инчхон (Республика Корея) — Кансай (Япония), Нью-Йорк — Торонто, Гонконг — Инчхон, Бангкок — Сингапур и Дубай — Кувейт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее онлайн-сервис Wegoplace Solo Travel Safety Report 2019 назвал самые безопасные страны для туризма в 2019 году.

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