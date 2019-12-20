Им пользуются все! Назван самый грязный предмет в отельных номерах

Самыми заселенными микробами предметами в отельных номерах оказались стулья.

Таким мнением поделился специалист по инфекционным заболеваниям Университета Миннесоты Нидхи Гилдаял, передает Fox News.

По его словам, туристы даже не подозревают, насколько грязными могут быть стулья в гостиницах и как они могли использоваться прежними постояльцами. Например, некоторые оставляют там испачканную одежду, обувь, полотенца или сумки. И хоть пятна на обивке стараются удалять, чтобы загрязнения были не видны человеческому глазу, от микроскопических микробов избавиться не так просто.

Фото: lab-clean.ru

Кроме того, специалист отметил, что во время санитарной обработки комнаты патогенные микроорганизмы могут легко перемещаться по номеру и оседать, в том числе на стульях. Поэтому Гилдаял посоветовал путешественникам быть осторожными, присаживаясь на стулья в гостиницах, так как на них может оставаться, например, инфекция или постельные клопы.

Фото: klining-msk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был определен самый грязный предмет в доме. Им оказалась губка для мытья посуды.

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