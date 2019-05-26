Назван самый дорогой город для романтических путешествий

Один из крупнейших городов Швейцарии Цюрих стал самым дорогим населенным пунктом для романтических встреч и свиданий.
По подсчетам аналитиков Deutsche Bank, свидание в Цюрихе обойдется около 200 евро, пишет Bloomberg.
В такую сумму входят стандартные для свиданий расходы: билеты в кино, ужин на двоих в пабе, пара стаканов пива и поездка в такси. При этом не учитывались растраты финансов на цветы, подарки и развлечения помимо кино.
Цюрих
Wikiway
В пятерку самых дорогих городов для романтических поездок также вошли Осло (164 евро за свидание), Копенгаген (158 евро), Хельсинки (151 евро) и Токио (148 долларов).
Самые дешевые свидания оказались в Маниле (Филиппины), Джакарте (Индонезия), Куала-Лумпуре (Малайзия), а также в Нью-Дели и Бангалоре (оба – Индия)
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые дорогие города мира по стоимости базовых товаров и услуг. Первое место в рейтинге заняли сразу три города – Париж, Гонконг и Сингапур.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Семейный туризм" на OBOZREVATEL.