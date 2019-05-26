Назван самый дорогой город для романтических путешествий

Один из крупнейших городов Швейцарии Цюрих стал самым дорогим населенным пунктом для романтических встреч и свиданий.

По подсчетам аналитиков Deutsche Bank, свидание в Цюрихе обойдется около 200 евро, пишет Bloomberg.

В такую сумму входят стандартные для свиданий расходы: билеты в кино, ужин на двоих в пабе, пара стаканов пива и поездка в такси. При этом не учитывались растраты финансов на цветы, подарки и развлечения помимо кино.

Цюрих Wikiway

В пятерку самых дорогих городов для романтических поездок также вошли Осло (164 евро за свидание), Копенгаген (158 евро), Хельсинки (151 евро) и Токио (148 долларов).

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Самые дешевые свидания оказались в Маниле (Филиппины), Джакарте (Индонезия), Куала-Лумпуре (Малайзия), а также в Нью-Дели и Бангалоре (оба – Индия)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые дорогие города мира по стоимости базовых товаров и услуг. Первое место в рейтинге заняли сразу три города – Париж, Гонконг и Сингапур.

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