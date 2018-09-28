Национальный туроператор TPG дарит миллионы своим клиентам

Крупнейший национальный туроператор "Travel Professional Group" уже почти десять лет работает на туристическом рынке Украины и заботится о том, чтобы украинцы имели еще больше возможностей окунуться в удивительный мир путешествий.

Именно поэтому к зимнему туристическому сезону 2018-2019рр. TPG подготовил для своих клиентов особое предложение. Туроператор разработал специальную программу лояльности "TravelProMiles", стартовый призовой фонд которой составляет 25 миллионов гривен.

Проект стартовал 26 сентября и будет действовать бессрочно. Согласно его условиям, постоянным туристам будут начисляться бонусные мили, которыми они в дальнейшем смогут частично рассчитываться за свои путешествия. Максимальная сумма скидки может составить 30% от стоимости тура.

В качестве подарка от туроператора все, кто покупали автобусные и авиатуры в агентов и путешествовали вместе с TPG в течение этого года, автоматически получили бонусы. Всего за 2018 было начислено 250 000 000 бонусных миль.

Воспользоваться ими можно до 31 октября текущего года. Для этого туристам необходимо лишь обратиться к турагентов, в которых они ранее обслуживались. За каждую 1000 миль "Travel Professional Group" дарит 100 UAH.

С 1 ноября начнется еще более масштабный этап программы лояльности. Накопленные в течение него Travel-милые действовать в течение двух лет с даты их начисления.

Действие программы не распространяется только на акционные туры и отдельные туристические услуги, реализует TPG.

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