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Национальный туроператор TPG дарит миллионы своим клиентам

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Крупнейший национальный туроператор "Travel Professional Group" уже почти десять лет работает на туристическом рынке Украины и заботится о том, чтобы украинцы имели еще больше возможностей окунуться в удивительный мир путешествий.

Именно поэтому к зимнему туристическому сезону 2018-2019рр. TPG подготовил для своих клиентов особое предложение. Туроператор разработал специальную программу лояльности "TravelProMiles", стартовый призовой фонд которой составляет 25 миллионов гривен.

Национальный туроператор TPG дарит миллионы своим клиентам

Проект стартовал 26 сентября и будет действовать бессрочно. Согласно его условиям, постоянным туристам будут начисляться бонусные мили, которыми они в дальнейшем смогут частично рассчитываться за свои путешествия. Максимальная сумма скидки может составить 30% от стоимости тура.

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В качестве подарка от туроператора все, кто покупали автобусные и авиатуры в агентов и путешествовали вместе с TPG в течение этого года, автоматически получили бонусы. Всего за 2018 было начислено 250 000 000 бонусных миль.

Воспользоваться ими можно до 31 октября текущего года. Для этого туристам необходимо лишь обратиться к турагентов, в которых они ранее обслуживались. За каждую 1000 миль "Travel Professional Group" дарит 100 UAH.

С 1 ноября начнется еще более масштабный этап программы лояльности. Накопленные в течение него Travel-милые действовать в течение двух лет с даты их начисления.

Действие программы не распространяется только на акционные туры и отдельные туристические услуги, реализует TPG.

Читайте на OBOZREVATEL интервью с соучредителем TPG Еленой Бойко, в котором она рассказала нам о многих тонкостях туристического бизнеса в Украине.

Место
Украина
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