Накричала на кресло и избила стюардесс: авиалайнер экстренно посадили из-за пьяной пассажирки

Пассажирка самолета авиакомпании United Airlines, 43-летняя жительница Лондона Мишель Ванбускирк, перебрала с алкоголем, начала кричать на встроенный в кресло монитор, а затем подралась со стюардессами, пишет Fox News.

Женщина летела из Лондона в Вашингтон и начала вести себя неадекватно через час после вылета.

Как только пассажирка начала кричать на монитор в спинке переднего кресла, бортпроводники отвели ее в хвостовую часть самолета. Однако там неадекватная женщина избила членов экипажа.

Из-за инцидента пилот принял решение экстренно посадить авиалайнер в аэропорту Хитроу. Нарушительницу вывели из самолета и задержали правоохранители, а остальным пассажирам лайнера пришлось целый день ждать в аэропорту, чтобы вылететь в США.

Задержанную обвиняют в нарушении общественного порядка и нападении на экипаж самолета.

Прокурор Лорен Смит также заявила, что возврат в аэропорт вылета Хитроу обошелся авиакомпании в пять тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пилоты из авиакомпании Air Chin поделились некоторыми секретами, которые связаны с самолетами. Так, по их словам, пассажирам никогда не говорят о многочисленных опасностях, которые подстерегают их во время рейсов.