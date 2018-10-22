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''Наконец-то рай'': участница ''Танців з зірками'' показала, где отдыхает

1.9тЧитать материал на украинском

Фитнес-тренер Анита Луценко, звезда проекта "Зважені та щасливі" и "Танці з зірками" показала яркие снимки из отпуска, который она проводит в Доминиканской Республике.

Так, Луценко отправилась на популярный курорт вместе со своей семьей: мужем и маленькой дочкой. Яркие снимки из отдыха Анита опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Наконец-то наш рай на троих", - радостно охарактеризовала тренер Доминикану.

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Ее поклонники поспешили поздравить звезду с удачным выбором места для отпуска и пожелали семейству хорошего и интересного отдыха.

''Наконец-то рай'': участница ''Танців з зірками'' показала, где отдыхает

Instagram @anitasporty

"Какая перелесть! А могла бы сейчас потеть в съемочном павильоне. В Доминикане приятнее", - порадовались за Аниту ее фолловеры.

''Наконец-то рай'': участница ''Танців з зірками'' показала, где отдыхает

''Наконец-то рай'': участница ''Танців з зірками'' показала, где отдыхает

''Наконец-то рай'': участница ''Танців з зірками'' показала, где отдыхает

Как сообщал OBOZREVATEL, Анита Луценко была участницей пятого сезона проекта "Танці з зірками" на телеканале 1+1, где танцевала с Александром Прохоровым. На шестой неделе выступлений пара покинула шоу.

Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на OBOZREVATEL.

Тема
Танцы со звездами
Персона
Анита Луценко
Объекты
Танці з зіркампутешествия
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