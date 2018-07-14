"Найти подходящую квартиру сложнее, чем встретить единорога", - украинка о жизни в Париже

Катерина Ниценко переехала во Францию несколько лет назад, чтобы заниматься наукой. До переезда она изучала физику в киевском вузе, затем поступила в Страсбургский университет, а через год отправилась в Париж ради участия в международном проекте по изучению ДНК.

О том, сколько стоит ужин в ресторане и аренда комнаты в Париже, о науке и феминизме, о плюсах и минусах переезда читайте в ее эксклюзивном рассказе для OBOZREVATEL.

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О переезде

Изначально мой переезд планировался как программа двойного диплома во Франции и Украине. Поэтому ехала на один учебный год, чтобы закончить магистратуру сразу в двух вузах (в Киеве и Страсбурге) и начать писать диссертацию.

По PhD (ред. Доктор философии) мне сделали сразу два предложения: одно в Париже, а другое - в голландском Гронингене. Выбор пал на Францию, потому что там, по сути, был научный проект моей мечты.

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Переезды - это всегда сложно и выматывающе. В Париж я ехала вслепую, надеясь за две недели найти квартиру.

Хуже всего во Франции дела обстоят с бюрократией. "Бумажки" очень выматывают, и французы в этой сфере работают из рук вон плохо. Например, они перепутали мой пол в виде на жительство, а когда я подала на исправление, сделали ошибку в имени. Некоторые люди могут ждать до девяти месяцев ради одного документа, без которого они, грубо говоря, нелегалы.

Об Украине тут знают мало. Знакомых земляков у меня в Париже нет, хотя на улицах можно услышать родную речь.

О работе

Я заканчиваю свой первый год PhD в международном проекте, который спонсируется фондом Марии Склодовской-Кюри и непосредственно ЕС. Цель проекта - исследование репарации (самопочинки) ДНК. Я занимаюсь смесью биофизики с биохимией.

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Репарация - один из механизмов в исследовании причин рака, так как ошибки в ДНК ведут к мутациям, которые потом могут привести к болезни. Если мы начнем понимать и контролировать этот процесс, то приблизимся к решению этой глобальной проблемы.

Когда у меня появляется свободное время, я либо стараюсь съездить к другу в Нидерланды, либо остаюсь дома. Уикэнд - чаще всего единственная возможность вдоволь позаниматься боулдерингом (разновидность скалолазания). Мне очень неуютно в Париже, тем более одной.

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О еде в Париже

Французы едят огромное количество яиц, сыра, молочной продукции, мяса и морепродуктов. Я веган, поэтому мое питание совершенно иное. Могу точно сказать, что большинство продуктов в 3-5 раз дороже, чем в Украине, что-то может быть и в десять раз дороже. К этому очень сложно привыкнуть.

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Многие украинцы не могут перестать переводить евро в гривны и ужасаться. Моя типичная закупка на неделю в среднем обходится в 30-40 евро, без излишеств. В рестораны и кафе хожу редко - очень дорого.

Недавно у нас была встреча с коллегами - каждый заплатил за ужин от 25 до 50 евро без учета напитков и вина. Пиво в пабе - от 7 евро, крепкие коктейли - от 11. Пачка сигарет - от 7 евро, американо в хорошей кофейне - от 2,5 евро.

Об аренде жилья

Это отдельная история, и у меня есть куча страшилок о жилье в Париже. Найти хорошую квартиру по приемлемой цене шансов меньше, чем встретить единорога на улице. Цена за комнату стартует от 450 евро, я плачу 620 и живу в трехкомнатной квартире с одним соседом. От центра далеко, но до работы я могу добраться за 10 минут на поезде-электричке в удачное время.

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О трудностях

Французский. Это слово может вполне емко описать все мои трудности. Тут с тобой не будут разговаривать на английском - принципиально. Делают вид, что не понимают, или же еще банальнее - не знают английского вообще.

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Любые медицинские услуги - это кошмар наяву. Да, во Франции все очень хорошо продумано, но сейчас из-за ошибки с видом на жительство я не могу оформить ни одну страховку. Соответственно, не могу получить медицинскую помощь, хотя недавно сильно повредила ногу. В общем, французский и бюрократия, можно так подытожить.

О плюсах переезда

Лучшее в моем переезде - возможность заниматься наукой в хороших условиях и за хорошие деньги, путешествовать в любое время. Всегда можно получить грант на хорошее исследование. Я встретила много интересных людей и нашла хорошего друга в Страсбурге. Сейчас мы на одном проекте, но в разных странах.

В Париже много интересных музеев и галерей. Я могу видеть любимые картины чуть ли не каждый день.

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Во Франции адекватно реагируют, когда узнают, что ты феминистка - не тыкают пальцами, не смеются и не пытаются как-то задеть. Наоборот, поддерживают, уважают за активную жизненную позицию. Тут меньше сексизма на работе и в повседневной жизни. Борьбе с насилием над женщинами уделяют больше внимания.

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