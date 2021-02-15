На Занзибаре застряли 180 украинцев: ночуют на улице и в антисанитарии. Фото и видео

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре (Танзания). Это связано с тем, что сломался самолет.

По словам Николенко, МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил гражданам надлежащие условия пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения. Об этом он написал на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Среди застрявших на Занзибаре туристов есть и украинская модель Анастасия Зинченко, запомнившаяся как "девушка с собачкой из Уханя". Вместе с ней там находится и ее муж, глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

Как рассказала Зинченко на странице в Instagram-stories, авиакомпания SkyUp, которая принадлежит туристическому агентству Join Up, не реагирует на проблему и когда 190 человек вернутся домой – неизвестно. Туристам даже приходится ночевать на улице и в автобусе, так как их не заселяют в хостел.

Авиакомпания SkyUp не реагирует на проблему Скриншот

По словам модели, дети и взрослые спят на улице, а авиакомпания игнорирует это.

"Из-за поломки самолета мы все живем на улице второй день. Я впервые вижу такое отношение к людям. Нас не несколько человек. Нас 190 человек", – написала Зинченко.

Туристам приходится спать на улице Скриншот

Туристы застряли на Занзибаре Скриншот

Дети и взрослые ночуют на улице Скриншот

Туристов не заселяют в хостел Скриншот

Девушка отметила, что путешественников только "кормят обещаниями" и при этом ничего не делают. Позже Зинченко сообщила, что несколько человек заселили в хостел, но все же большинство остались спать в автобусе и на улице.

Она добавила, что в ближайшее время авиакомпания пообещала выслать нужные детали, чтобы починить самолет, поэтому туристам придется ждать, когда его исправят.

По словам Зинченко, это может произойти даже через неделю, ели не окажется, что он вовсе неисправный. К слову, дополнительный самолет для путешественников пока не планируют присылать.

Зинченко рассказала о проблеме Скриншот

Туристы не могут вернуться домой из Занзибара Скриншот

Одна из застрявших на Занзибаре туристок Екатерина на странице в Instagram рассказала, что люди провели в аэропорту 12 часов, а на острове они третьи сутки ночуют на улице. Кроме того, вылет откладывают каждые два часа, а путешественникам ничего не говорят.

"Нас разместили в отеле без предоставления номеров, обещая, что вечером мы улетим домой, но чудо не произошло. Мы спали на лежаках у бассейна. Потом мы ждали трансфер на улице четыре часа. Дети и взрослые спят на полу. Обещали вылет и снова никто никуда не полетел. Два автобуса с туристами отвезли в один из хостелов, который у местных считается борделем. Нам не дают воду! Я молчу про питание. Тут сплошная антисанитария. Всем людям страшно. На своем официальном сайте они пишут, что разместили всех туристов в комфортных номерах. Но это вранье. Шесть человек селились в номер за свои деньги", – сообщила туристка.

Хостел, в который заселили часть туристов Скриншот

Люди спят на полу Скриншот

Дети спят на улице Скриншот

Авиакомпания утверждает, что людей заселили в комфортабельные условия Скриншот

Как рассказал изданию BBC турист Алексей Беспалов, сначала люди ночевали на улице, спали на траве, а затем несколько пассажиров заселили в ужасный отель в опасном районе Занзибара Сити рядом с местным клубом и борделем.

Люди спят где угодно BBC

Туристы ночуют на траве BBC

Туристы спят в аэропорту BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на африканском курорте Занзибаре избили и ограбили украинских туристов.