На популярном курорте введут запрет для толстых туристов

В испанском городе Махас на популярном курорте Коста-дель-Соль туристам, которые весят больше 80 килограммов, запретят кататься на ослах.

Новые правила планируется ввести с 1 января 2020 года. Об этом пишет Daily Mail.

pexels.com

Также власти намерены усилить ветеринарный контроль и ужесточить проверку состояния конюшен, в которых содержатся животные.

pexels.com

Такие нововведения связанны с тем, что зоозащитные организации начали жаловаться на то, что с животными неподобающе обращаются. Согласно их данным, в декабре 2014 года один осел погиб после того, как на него сел почти 150-килограммовый турист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, путешественники могут пострадать от мошенников из-за перевоза ручной клади в самолете. Так, все чаще авиакомпании просят сдать ее в багаж, в результате чего их вещи становятся "легкой добычей" для воров.

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