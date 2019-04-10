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/Новости

На популярном курорте введут смертную казнь для туристов

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Власти Таиланда собираются ввести смертную казнь для туристов, которые будут делать селфи с летящими самолетами над пляжем Май Кхао.

По данным Dayli Mail, администрация международного аэропорта Пхукет просила путешественников не фотографироваться в этом месте, потому что таким образом они отвлекают пилотов.

Власти обещали изначально закрыть популярный пляж для туристов, однако жители Пхукета возмутились, потому что это уничтожит самый главный доход города. Дело в том, что пляж Май Кхао расположен недалеко от аэропорта и все самолеты пролетают очень низко. Это и привлекает туристов, которые приезжают туда, чтобы сделать селфи на фоне лайнера.

На популярном курорте введут смертную казнь для туристов

Однако вскоре в силу вступит закон, запрещающий это делать, а также посещать зону, которая находится возле взлетно-посадочной полосы. Нарушителям грозят высокие штрафы. Если после подобного предупреждения они повторно пойдут против закона, поплатятся жизнью.

"Максимальное наказание – смертный приговор", – сказали представители власти.

На популярном курорте введут смертную казнь для туристов
На популярном курорте введут смертную казнь для туристов
На популярном курорте введут смертную казнь для туристов
На популярном курорте введут смертную казнь для туристов

Как сообщал OBOZREVATEL, с 14 апреля граждане Украины смогут путешествовать в Таиланд с туристической целью без визы. Но прежде чем это делать, необходимо ознакомиться с правилами страны.

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Место
Таиланд
Теги
туризмпутешествия селфи
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