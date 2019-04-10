На популярном курорте введут смертную казнь для туристов

Власти Таиланда собираются ввести смертную казнь для туристов, которые будут делать селфи с летящими самолетами над пляжем Май Кхао.

По данным Dayli Mail, администрация международного аэропорта Пхукет просила путешественников не фотографироваться в этом месте, потому что таким образом они отвлекают пилотов.

Власти обещали изначально закрыть популярный пляж для туристов, однако жители Пхукета возмутились, потому что это уничтожит самый главный доход города. Дело в том, что пляж Май Кхао расположен недалеко от аэропорта и все самолеты пролетают очень низко. Это и привлекает туристов, которые приезжают туда, чтобы сделать селфи на фоне лайнера.

Однако вскоре в силу вступит закон, запрещающий это делать, а также посещать зону, которая находится возле взлетно-посадочной полосы. Нарушителям грозят высокие штрафы. Если после подобного предупреждения они повторно пойдут против закона, поплатятся жизнью.

"Максимальное наказание – смертный приговор", – сказали представители власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 14 апреля граждане Украины смогут путешествовать в Таиланд с туристической целью без визы. Но прежде чем это делать, необходимо ознакомиться с правилами страны.

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