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На популярном курорте в Швейцарии оборвалась канатная дорога: есть пострадавшие

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В Швейцарии на популярном курорте Энгельберг оборвался кабель канатной дороги во время проведения ремонтных работ. В результате пострадало несколько человек.

Инцидент произошел 5 июня, пишет издание TDG.

На популярном курорте в Швейцарии оборвалась канатная дорога: есть пострадавшие

tdg.ch

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"В среду утром в Энгельберге на горе Титлис на канатной дороге пострадало несколько человек. Это произошло во время выполнения работ. Только работники подъемников на станции получили ранения. Никто из туристов не пострадал", – говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на популярном российском горнолыжном курорте в Шерегеше в Кемеровской области остановилась канатная дорога, из-за чего 38 человек несколько часов провисели в воздухе.

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Место
Швейцария
Теги
туризмпутешествия
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