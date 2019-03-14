На популярном курорте в Черногории откроют роскошный отель на сотнях трупов

Власти Черногории откроют роскошный пятизвездочный отель на острове-крепости Мамула в Адриатическом море, где во время Второй мировой войны замучили до смерти сотни политических заключенных.

Как сообщает The Daily Mail, эта крепость использовалась итальянскими солдатами, которые содержали и пытали около двух тысяч человек.

Власти Черногории надеются создать около 200 новых рабочих мест в течение 15 лет и привлечь в государство 7,5 млн евро. На месте жуткой тюрьмы создадут 23 номера для туристов и SPA-салон.

В отеле откроют специальную мемориальную комнату в память о 130 заключенных, которые были убиты или умерли от голода во время войны, а также музей истории самого острова.

"Я уверен, что это будет лишь один из ряда проектов, которые должны быть реализованы в предстоящий период с целью защиты нашего культурного и исторического наследия. Инвестиции в размере 15 миллионов евро обеспечат создание нового пятизвездочного отеля на 23 номера, включая специальный мемориальный зал, что будет способствовать дальнейшему развитию истории острова и его крепости", – заявил министр по туризму Бранимир Гвозденович.

Уточняется, что многие были против открытия отеля на месте бывшего концлагеря. Согласно проекту, в крепости еще хотят построить два бассейна.

"Мы считаем, что это развитие неуместно – здесь людей пытали. Он превращается в островной рай для богатых людей. Он больше не будет принадлежать народу Черногории", – возмутились противники строительства отеля на костях.

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