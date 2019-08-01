На популярном курорте Украины мошенники наживаются на туристах: как не стать жертвой

На популярном украинском курорте Кирилловка (Запорожская область) мошенники наживаются на доверчивых туристах.

Об этом в своем YouTube-канале рассказал адвокат Антон Болтик. Также он поделился советами, как не стать жертвой аферистов (видео смотрите ниже).

"Основная фишка такой схемы мошенников заключалась в том, что они сделали сайт, организовали человека на телефоне, который принимал заказы и расчет был на то, чтобы в период сезона набрать кучу заказов. Потом сайт закрыли, телефон отключили. Ожидалось, что люди, приехав на место и устав в дороге, разбираться с полицией за 800 гривен не захотят и не станут искать тех, кто их кинул. Так в большинстве случаев и происходит. Поэтому я расскажу, как не попасть в такую неприятную ситуацию, и что делать, если уже попал", — высказался адвокат.

Фото: Obozrevatel

По словам Болтика, чтобы не стать жертвой мошенников, в процессе выбора базы отдыха (пансионата, отеля, гостевого дома) следует проверить организацию, которая предлагает вам свои услуги.

"Нужно определить, кто именно предлагает вам услуги (компания — юридическое лицо, либо же физическое лицо-предприниматель) — если возникают трудности, запросите эту информацию у менеджера или другого представителя организации. Дальше вы можете посмотреть, зарегистрирована ли эта организация в установленном законом порядке (см. ЕГРПОУ). Обязательно изучите репутацию организации, посмотрите отзывы других отдыхающих об этой базе отдыха", — отметил адвокат.

Фото: julikam.net

Также он добавил, что если у вас нет уверенности в репутации организации, услугами которой планируете воспользоваться, избегайте предложения оформления брони на условиях полной предоплаты.

Фото: hi-tech.mail.ru

Ранее OBOZREVATEL разобрался, как туристические мошенники оставляют украинцев без отдыха и что делать, чтобы распознать подвох.

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