На популярном курорте туристу изуродовали лицо неудачной татуировкой: фото

Турист из Австралии Джек Моррис получил серьезные ожоги лица на Бали из-за неудачного тату.

Как сообщает The Daily mail, парень просто хотел навести себе на щеке временную татуировку хной, но больше он такую ошибку уже не повторит.

"Урок извлечен, не наноси хну на лицо", – коротко подписал Моррис, опубликовав фото, где демонстрирует красный шрам.

Многие посоветовали Джеку немедленно обратиться за медицинской помощью, уточнив, что у некоторых подобные увечья остаются на долгие годы. Дело в том, что даже хной нужно делать татуировки в специализированных салонах.

Джек Моррис The Daily mail.

А курортные мастера на улицах просто используют дешевые краски сомнительного происхождения, которые в результате вступают в страшные реакции и оставляют подобные травмы.

Самое ужасное, что многие родители разрешают детям на отдыхе делать подобные рисунки на теле. Специалисты предупреждают, что лучше воздержаться от подобных экспериментов и не подвергать свое здоровье опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно известный пластический хирург изуродовал москвичку. Женщина обратился к нему с просьбой сделать красивую грудь, а получила в результате "двойной баллон", как называют этот эффект медики.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!