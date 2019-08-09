Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

На популярном курорте туристу изуродовали лицо неудачной татуировкой: фото

1.8т Читать материал на украинском

Турист из Австралии Джек Моррис получил серьезные ожоги лица на Бали из-за неудачного тату.

Как сообщает The Daily mail, парень просто хотел навести себе на щеке временную татуировку хной, но больше он такую ошибку уже не повторит.

"Урок извлечен, не наноси хну на лицо", – коротко подписал Моррис, опубликовав фото, где демонстрирует красный шрам.

Новости
Поможет тату: ученые представили новое ноу-хау для диабетиков

Многие посоветовали Джеку немедленно обратиться за медицинской помощью, уточнив, что у некоторых подобные увечья остаются на долгие годы. Дело в том, что даже хной нужно делать татуировки в специализированных салонах.

Джек Моррис

Джек Моррис

The Daily mail.

А курортные мастера на улицах просто используют дешевые краски сомнительного происхождения, которые в результате вступают в страшные реакции и оставляют подобные травмы.

Самое ужасное, что многие родители разрешают детям на отдыхе делать подобные рисунки на теле. Специалисты предупреждают, что лучше воздержаться от подобных экспериментов и не подвергать свое здоровье опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно известный пластический хирург изуродовал москвичку. Женщина обратился к нему с просьбой сделать красивую грудь, а получила в результате "двойной баллон", как называют этот эффект медики.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Теги
туристы путешествия туризм Красота
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
4
Смешно
0
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...