На популярном курорте хотят ввести дополнительные сборы с туристов

Власти популярного курортного острова Бали хотят ввести налог для иностранцев в размере 10 долларов.

Как сообщает The Straits Times со ссылкой на представителей администрации, вырученные с путешественников деньги хотят пустить на финансирование программ по сохранению окружающей среды и культуры.

По данным издания, в 2017 году остров посетили 5,7 миллиона человек. Причем большинство туристов приезжали отдохнуть из Китая и Австралии. На следующий год поток посетителей курорта увеличился до 6 млн человек.

Уточняется, что провинция борется с растущим объемом пластиковых отходов на своих пляжах и в водах. Ежедневно на Бали производится около 3800 тонн отходов, из которых 60% попадают на свалки. Власти с оптимизмом смотрят на то, что налог не помешает туристам посетить остров.

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"Туристы поймут (регулирование). Они будут рады заплатить его, так как он будет использован для укрепления нашей окружающей среды и культуры", – уточнили в Законодательном совете Бали.

Как именно будет взиматься налог, пока неизвестно. Есть вероятность, что он будет входить в стоимость авиабилетов или же его будет собирать на специальных стойках в аэропорту. Местные чиновники поддержали сбор средств с туристов.

"Вклад туристов необходим, чтобы помочь нам сохранить нашу окружающую среду и культуру. Туристы приезжают, чтобы насладиться нашей окружающей средой и культурой. Почему бы не внести свой вклад в ее сохранение?", – отметил спикер Законодательного совета Бали Ньоман Ади Вирятама.

Бали Laura_T_Danis / twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что самым завиисимым курортом от туризма является мексиканский Канкун, ведь приезжие иностранцы приносят городу порядка 49,6% его ВВП.

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