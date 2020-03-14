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14 марта • обновлено в 10:43
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На Мальдивах появился необычный курорт

1.8т
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На Мальдивах открыли первый в мире курорт для изоляции туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции COVID-19.

Отель построили на острове Виливару в 24 километрах от столицы Мале. Об этом сообщает China Morning Post.

На Мальдивах появился необычный курорт

pexels.com

Обслуживание в отеле будет финансироваться за счет правительства.

В отеле 30 номеров с замкнутой системой вентилирования и очистки воздуха, трехразовым питанием, которое подают в комнату, большим телевизором и полностью укомплектованным мини-баром. Внешние посещения и контакты гостей друг с другом запрещены.

На Мальдивах появился необычный курорт

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы стали массово отказываться от поездок в Египет из-за коронавируса, хотя эта страна не закрыта, и из-за теплого климата в ней якобы нет предпосылок для распространения инфекции.

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Автор
Мария Дидык
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