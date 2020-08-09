На курортах Египта ввели новые правила из-за COVID-19: как выглядит отдых. Видео

На самом популярном курорте Египта – Шарм-эш-Шейхе – ввели новые правила для отдыхающих в связи с карантином из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает телеканал "Украина", во время заселения чемодан гости оставляют на улице для дезинфекции. В это время отдыхающим измеряют температуру, причем дважды: сначала бесконтактным термометром, а затем инфракрасной камерой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новая составляющая all inclusive в условиях пандемии – открытый доступ к антисептикам, маскам и перчаткам.

Ни один отель не может быть заполнен больше чем наполовину. Кроме того, на рецепции каждый может найти специальные сертификаты, свидетельствующие о том, что отель получил разрешение работать во время карантина.

Столы, кресла и диваны регулярно дезинфицируют. В номер никто не заходит в течение 12 часов после выселения туристов. А заселение новых гостей происходит только через два дня.

Если во время отдыха турист заболеет коронавирусом, его отселят на отдельную виллу, выделят стиральную машину и собственного официанта.

Еще один пункт карантина – шведский стол. Хотя его никто не отменял, но все блюда отныне за стеклом, а подают их лично повара. Весь персонал в масках и перчатках, а на столе одноразовая посуда и упакованные приборы.

"Египетский all inclusive даже в условиях пандемии остается достаточно комфортным и безопасным. Туристам предлагают просто расслабиться и наслаждаться отдыхом", – говорится в сюжете.

Ранее OBOZREVATEL узнавал, грозит ли COVID-19 украинским туристам, массово ринувшимся в Турцию на отдых.