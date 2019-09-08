На Крым обрушился мощный шторм: погибли шесть человек. Фото и видео

На оккупированный Россией полуостров Крым в воскресенье, 8 сентября, обрушился смертельный шторм. По последним данным, погибли шесть человек.

Волнение моря составило 5 баллов. Об этом со ссылкой на так называемого министра чрезвычайных ситуаций Крыма сообщило "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"МЧС призывает граждан избегать купания и выхода в море в штормовых условиях. Только сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде", – сказал Шахов.

На Крым обрушился смертельный шторм Коллаж

Позже "Интерфакс" добавил, что разбушевавшийся шторм унес жизни шестерых человек. Стихия настигла юг полуострова, так называемую Большую Ялту. Одного погибшего достали из воды в Отрадном. В районе замка "Ласточкино гнездо" шторм убил двух человека. Возле Массандры мужчина погиб, катаясь на доске. Тела пока не могут извлечь из воды из-за сильного шторма.

Сообщается, что ще шестерых человек спасли в море в разных регионах Крыма: четырех – в Ялте, по одному – в Алуште, Саках, Черноморском районе. Одного человека смыло с пирса, остальные купались в непогоду.

На Крым обрушился смертельный шторм Скриншот с видео

Шахов напомнил, что 8-9 сентября на полуострове в связи с сильным ветром объявлено штормовое предупреждение.

"Это чрезвычайно опасно. Шторм, с его силой ветра и увеличением высоты волн всегда представляет очень серьезную угрозу для отдыхающих и пассажиров любого судна", – уточнил "министр".

По словам спасателей, купание при волнении моря выше 3 баллов категорически запрещено.

Местные жители и туристы делятся в сети видео страшного шторма.

На Крым обрушился смертельный шторм Скриншот с видео

На Крым обрушился смертельный шторм Скриншот с видео

На Крым обрушился смертельный шторм Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму возникла новая угроза – оккупанты решили построить на аннексированном полуострове опасное химическое предприятие.

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