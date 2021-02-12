На Красном море построят шикарный курорт в виде дельфина. Фото

В сети показали, как выглядит проект Coral Bloom ("Коралловый цветок") на острове Шурайра у побережья Саудовской Аравии, строительство которого планируют завершить в 2030 году.

Всего запланировано сделать 11 отелей, а сам дизайн учтет уникальную природу Саудовской Аравии. Концепция ее сохранения занимает центральное место в плане застройки. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, в проекте предусмотрена защита мангровых зарослей, коралловых рифов Красного моря и других экосистем.

Кроме того, запланировано создание новых пляжей с лагуной на острове, сделанном в форме дельфина. Отмечается, что ландшафтный дизайн обеспечит естественную защиту от размывания береговой линии и улучшит состояние острова.

Пляж на курорте в Саудовской Аравии Daily Mail

В Саудовской Аравии сделают новый курорт Daily Mail

Курорт в Саудовской Аравии Daily Mail

Зона отдыха в Саудовской Аравии Daily Mail

Строительство планируют завершить в 2030 году, а принимать туристов начнут в 2022 году.

Строительство планируют завершить в 2030 году Daily Mail

Принимать туристов начнут в 2022 году Daily Mail

Курорт в виде дельфина Daily Mail

Напомним, ранее Саудовская Аравия впервые открыла для туристов древний город Хегра. Он был вторым по значимости в набатейском царстве после Петры. Ученые считают, что город может содержать ключ к раскрытию секретов этой почти забытой древней цивилизации.

Как выглядит проект Coral Bloom Daily Mail

Проект Coral Bloom завершат в 2030 году Daily Mail

На курорте построят 11 отелей Daily Mail

В Саудовской Аравии построят новый курорт Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте началось строительство пятого по величине в мире и самого большого в Африке колеса обозрения. Аттракцион возводится в Каире на берегу реки Нил.