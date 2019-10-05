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5 октября • обновлено в 17:55
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На известном курорте туристы массово отравились химикатами: что известно

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На популярном испанском курорте Камбрильс в Каталонии отравились химикатами шесть туристов.

По данным "РИА Новости", также известно о семерых пострадавших, которые обратились за медицинской помощью.

Утверждается, что водитель грузовика случайно наполнил резервуар для хранения возле спортзала и спа-салона отеля смесью соляной кислоты и отбеливателя.

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Туристы, находящиеся в этот момент на отдыхе, надышались химическими испарениями и отравились.

Туристы отравились в Испании

Туристы отравились в Испании

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На вызов приехали семь машин скорой помощи. О состоянии пострадавших информации пока нет, а водителя уволят.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции в результате пищевого отравления госпитализировали около 80 туристов.

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Место
Испания
Теги
туризм путешествия отравление
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