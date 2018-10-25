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На известной фабрике Киева появился красивый мурал: фотофакт

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Знаменитая стрит-арт-художница Lady Pink на здании киевской шоколадной фабрики Roshen создала мурал со стилизованным названием бренда.

Lady Pink выполнила надпись различными шрифтами и яркими цветами, которые присущи граффити-художникам из Нью-Йорка. Также она интегрировала в рисунок украинские народные символы: подсолнечник и венок, об этом сообщает The Village.

По словам художницы, перед тем как приехать в Украину, она исследовала в сети киевские муралы.

На известной фабрике Киева появился красивый мурал: фотофакт
На известной фабрике Киева появился красивый мурал: фотофакт

"Мы решили обратиться к "корпоративному граффити"- это граффити, у которого есть свой стиль, но одновременно в нем узнаются черты бренда. Мы скомбинировали нью-йоркский "стайл-райтер" со сладостями и получили оригинальный дизайн", - рассказала Lady Pink.

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На известной фабрике Киева появился красивый мурал: фотофакт
На известной фабрике Киева появился красивый мурал: фотофакт
На известной фабрике Киева появился красивый мурал: фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе Донецкой области на стене 15-этажного здания по проспекту Мира появился трогательный мурал, который уже назвали символом города.

Место
УкраинаКиев
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