На Гавайях из вулкана посыпались драгоценные камни. Фото

На Большой остров Гавайев, где уже более месяца извергается вулкан Килауэа, обрушился дождь из драгоценных камней.

Зеленые полупрозрачные кристаллы, известные как оливины, среди других вулканических пород находят на улицах и пляжах, сообщает Daily Mail.

Местные жители назвали самоцветы "маленькими камнями Килауэа".

Оливины на протяжении веков использовались для изготовления украшений и, в некоторых случаях, стоимость минерала может составлять около 450 долларов за карат.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this - tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t