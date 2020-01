На Филиппинах разбушевался гигантский вулкан: аэропорт закрыт. Фото и видео

В столице Филиппин Маниле эвакуируют жителей и приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал выбросил пепел.

Высота столба пепла составила около 1 км. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

CNN Philippines

Вулкан находится примерно в 100 км от Манилы. Международный аэропорт Манилы временно приостановил работу.

"Выполнение рейсов в международном аэропорту Манилы временно приостановлено в связи с вулканическим пеплом, выброшенным в результате извержения вулкана Таал. Пожалуйста, координируйтесь с вашими авиакомпаниями по поводу более подробной информации о полетах", - сообщило руководство аэропорта.

🇵🇭 Philippines temporarily suspends flights from Manila airport after Taal volcano spews ash.



▫️Most flights are turning back to their original departure airports.



Info via @AeroGazette pic.twitter.com/FzHNbLlvE6 — air plus news (english) (@airplusnews_EN) 12 січня 2020 р.

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.

The Philippine Star

Taal volcano in Batangas spewed a giant ash column after manifesting an increased level of activity on Sunday afternoon. pic.twitter.com/SZuHroOBQo — The Philippine Star (@PhilippineStar) 12 січня 2020 р.

An even more hazardous eruption is "imminent" at the Taal Volcano, around 40 miles south of Manila in the Philippines. Ash has already reached Manila after shooting 6 to 9 miles in the sky.https://t.co/GTLxd9EKv7 pic.twitter.com/yLaFfnGRIN — Eric Zerkel (@EricZerkel) 12 січня 2020 р.

twitter.com/rosiechaeng_

This is beautiful but dangerous



Stay safe everyone, pray for the Philippines, the Taal volcano erupted pic.twitter.com/jeFFAGENA8 — Ri (@rosiechaeng_) 12 січня 2020 р.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль, который называют одним из крупнейших в мире. Извержение сопровождалось мощным взрывом. Из-за извержения лава была разбросана на расстояние 1 км от края кратера. Также было зафиксировано вулкано-тектоническое землетрясение.

