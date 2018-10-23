Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

На дне Черного моря обнаружили древний корабль: фото

5.2тЧитать материал на украинском

На дне Черного моря обнаружили древний греческий торговый корабль. Судно возрастом в более чем 2,4 тысячи лет сохранилось невредимым.

Во время поисковых работ было обнаружено более 60 кораблей. Об этом сообщает агентство AFP.

На дне Черного моря обнаружили древний корабль: фото

Поиск велся с помощью глубоководных камер, которые также использовали для разведки залежей нефти и газа, а также картирования морского дна.

Новости
Ученые открыли правду о тех, кто путешествует в одиночку

"Небольшую частичку корабля подвергли радиоуглеродном анализа и подтвердили, что это - самый старый целый затонувший корабль, известный человечеству", - говорят исследователи.

Как ранее писал OBOZREVATEL, знаменитый блогер рассказал шокирующие факты из поездки в Сомали.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
20
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги