На дне Черного моря обнаружили древний корабль: фото

На дне Черного моря обнаружили древний греческий торговый корабль. Судно возрастом в более чем 2,4 тысячи лет сохранилось невредимым.

Во время поисковых работ было обнаружено более 60 кораблей. Об этом сообщает агентство AFP.

Поиск велся с помощью глубоководных камер, которые также использовали для разведки залежей нефти и газа, а также картирования морского дна.

"Небольшую частичку корабля подвергли радиоуглеродном анализа и подтвердили, что это - самый старый целый затонувший корабль, известный человечеству", - говорят исследователи.

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