На Дмитрия Комарова в Бразилии напали неизвестные с оружием: в сеть слили видео

На известного украинского путешественника, телеведущего и автора программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова напали в Бразилии.

В сети неизвестный пользователь из Бразилии опубликовал пугающее видео под хэштегом #dmytrokomarov на хостинге YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В описании к ролику говорится "Моим украинским друзьям не очень повезло". Что именно произошло и подробности инцидента пока неизвестны.

Дмитрий Комаров Единственная

На кадрах видно, что телезвезда гуляет по городу, за ним следуют неизвестные мужчины. Далее они начинают бежать за ведущим, и, судя по звукам, стрелять в него. На этом видео обрывается.

На Комарова напали в Бразилии Скриншот из видео на YouTube

Напомним, шоу Димы Комарова "Мир наизнанку" выходит на канале 1+1 по средам в 22:45. Десятый сезон, который в настоящее время транслируется по телевидению, посвящен Бразилии.

На Комарова напали в Бразилии Скриншот из видео на YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаров рассказывал, что во время экспедиции по Бразилии попал в неприятную ситуацию во время ночевки в одной из очень отдаленных деревень. Его искусали экзотические насекомые, от чего на ногах буквально "не осталось живого места".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!