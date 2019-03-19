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/Новости

На Дмитрия Комарова в Бразилии напали неизвестные с оружием: в сеть слили видео

6.9тЧитать материал на украинском

На известного украинского путешественника, телеведущего и автора программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова напали в Бразилии.

В сети неизвестный пользователь из Бразилии опубликовал пугающее видео под хэштегом #dmytrokomarov на хостинге YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В описании к ролику говорится "Моим украинским друзьям не очень повезло". Что именно произошло и подробности инцидента пока неизвестны.

Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров

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На кадрах видно, что телезвезда гуляет по городу, за ним следуют неизвестные мужчины. Далее они начинают бежать за ведущим, и, судя по звукам, стрелять в него. На этом видео обрывается.

На Комарова напали в Бразилии

На Комарова напали в Бразилии

Скриншот из видео на YouTube

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Напомним, шоу Димы Комарова "Мир наизнанку" выходит на канале 1+1 по средам в 22:45. Десятый сезон, который в настоящее время транслируется по телевидению, посвящен Бразилии.

На Комарова напали в Бразилии

На Комарова напали в Бразилии

Скриншот из видео на YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаров рассказывал, что во время экспедиции по Бразилии попал в неприятную ситуацию во время ночевки в одной из очень отдаленных деревень. Его искусали экзотические насекомые, от чего на ногах буквально "не осталось живого места".

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Персона
Дмитрий Комаров
Теги
путешествия телеканал 1+1
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Livesey David
Livesey David
)(уета.
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Livesey David, Так не шутят.
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Юг Руси
Юг Руси
Тафыёпппыфалсяаа ))))))))))))))))))))))))))))))
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