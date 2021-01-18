На Буковеле отменили популярный крещенский фестиваль для туристов

София Ковнир
София Ковнир
Новости
772
На Буковеле отменили популярный крещенский фестиваль для туристов

На украинском горнолыжном курорте Буковель отменили популярный фестиваль моржей, который проходит ежегодно. Это связано с пандемией коронавируса и локдауном в стране.

По словам пресс-секретаря "Буковеля" Виталии Васильчук, для отдыхающих все-таки обустроят места для купания на Крещение. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, для гостей сделают соответствующие места на малом буковельском озере в центре курорта. Они будут подготовлены и обеспечены всем необходимым.

Кроме того, Васильчук отметила, что развлекательных мероприятий в этом году не будет, а 19 января в праздник туристы смогут лишь окунуться в прорубь.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья Минздрава дали рекомендации гражданам, которые намерены следовать традиции и искупаться в проруби на Крещение – 19 января.

Также OBOZREVATEL собрал еще больше советов для желающих искупаться в проруби на праздник.

Люди купаются в проруби на Крещение

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на локдаун, на украинских горнолыжных курортах сезон в самом разгаре. Там открыты некоторые рестораны, СПА, бассейны, также есть возможность покупаться в чанах.

УкраинаКрещениеКурорт Буковельтуристыотпусктуризм