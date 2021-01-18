На Буковеле отменили популярный крещенский фестиваль для туристов

На украинском горнолыжном курорте Буковель отменили популярный фестиваль моржей, который проходит ежегодно. Это связано с пандемией коронавируса и локдауном в стране.

По словам пресс-секретаря "Буковеля" Виталии Васильчук, для отдыхающих все-таки обустроят места для купания на Крещение. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, для гостей сделают соответствующие места на малом буковельском озере в центре курорта. Они будут подготовлены и обеспечены всем необходимым.

Кроме того, Васильчук отметила, что развлекательных мероприятий в этом году не будет, а 19 января в праздник туристы смогут лишь окунуться в прорубь.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья Минздрава дали рекомендации гражданам, которые намерены следовать традиции и искупаться в проруби на Крещение – 19 января.

Также OBOZREVATEL собрал еще больше советов для желающих искупаться в проруби на праздник.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на локдаун, на украинских горнолыжных курортах сезон в самом разгаре. Там открыты некоторые рестораны, СПА, бассейны, также есть возможность покупаться в чанах.